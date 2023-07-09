Вяльбе о переходе Грухвиной в биатлон: «Если у нее что-то не получится, двери в лыжные гонки для нее точно не закрыты»

Елена Вяльбе рассказала о переходе лыжницы Анны Грухвиной в биатлон.

В мае Союз биатлонистов России (СБР) объявил составы групп на подготовку к сезону-2023/24. Грухвина будет тренироваться у Михаила Шашилова.

– Переход Анны Грухвиной в биатлон: это предложение спортсменки, предложение СБР или ваша рекомендация?

– Моих рекомендаций в этом плане вообще быть не может, это абсолютно точно. Я тяжело расстаюсь со спортсменами. Сначала со мной разговаривали представители СБР, потом со мной разговаривала Аня.

Посмотрим, как будет. Если у нее что-то не получится, двери в лыжные гонки для нее точно не закрыты. Жалко, конечно, что уходят спортсменки. Но я не могу зубами в них впиваться и не отпускать.

Есть ряд причин, по которым уходят и с которыми я не могу не согласиться. Я человек и все понимаю, – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).