Эрик Лессер: «Йоханнес Бо в прошлом сезоне задал новые стандарты в стрельбе на стойке»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии Эрик Лессер Йоханнес Бо Биатлон

Эрик Лессер считает, что биатлонисты могут усовершенствовать скорость стрельбы.

Двукратный чемпион мира с весны этого года работает тренером по стрельбе в Ассоциации лыжных видов Германии. 

– Как вы оцените качество стрельбы биатлонистов в 2023 году?

– Йоханнес Бо и Жюлия Симон установили очень высокую планку. Бо в прошлом сезоне задал новые стандарты в стрельбе на стойке. 

Первый выстрел он делает через 11 секунд, а затем продолжает с промежутком около 1,5 секунд, при этом стреляет стабильно и точно. Многим спортсменам это удается от случая к случаю, но у него это в порядке вещей.

– С вашей точки зрения, где в стрельбе еще есть возможности для совершенствования?

– Я считаю, что первый выстрел можно делать и через 8 секунд. Этому можно научиться, но нужна хорошая базовая подготовка. Нужно начинать с основ: как стоять, как занять правильное положение при стрельбе. 

Дыхание тоже играет важную роль. Много мелких составляющих, но все они должны быть слаженными. Ясно одно: эти основы должны быть заложены в подростковом возрасте, – сказал Лессер. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий