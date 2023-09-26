Эрик Лессер: «Йоханнес Бо в прошлом сезоне задал новые стандарты в стрельбе на стойке»
Эрик Лессер считает, что биатлонисты могут усовершенствовать скорость стрельбы.
Двукратный чемпион мира с весны этого года работает тренером по стрельбе в Ассоциации лыжных видов Германии.
– Как вы оцените качество стрельбы биатлонистов в 2023 году?
– Йоханнес Бо и Жюлия Симон установили очень высокую планку. Бо в прошлом сезоне задал новые стандарты в стрельбе на стойке.
Первый выстрел он делает через 11 секунд, а затем продолжает с промежутком около 1,5 секунд, при этом стреляет стабильно и точно. Многим спортсменам это удается от случая к случаю, но у него это в порядке вещей.
– С вашей точки зрения, где в стрельбе еще есть возможности для совершенствования?
– Я считаю, что первый выстрел можно делать и через 8 секунд. Этому можно научиться, но нужна хорошая базовая подготовка. Нужно начинать с основ: как стоять, как занять правильное положение при стрельбе.
Дыхание тоже играет важную роль. Много мелких составляющих, но все они должны быть слаженными. Ясно одно: эти основы должны быть заложены в подростковом возрасте, – сказал Лессер.
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