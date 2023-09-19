Йоханнес Бо о гонках в Норвегии: «Теперь я действительно вернулся! Людям не стоит забывать, что я все еще биатлонист»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо рассказал о своем возвращении на соревнования.

В сентябре Йоханнес выиграл спринт на чемпионате Норвегии по летнему биатлону и стал бронзовым призером масс-старта. Ранее спортсмен, у которого в июле родилась дочь, пропускал летние соревнования и сборы с национальной командой.

«Теперь я действительно вернулся! Людям не стоит забывать, что я все еще биатлонист.

От тренировок в группе всегда ждешь большего, но в нашей команде я не лучший этим летом. Не думаю, что они расстраивались из-за моего отсутствия.

После сборов ты определенно становишься лучше. Возможно, в группе даже жалеют, что я снова вернулся», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бо.

«Приходится многим жертвовать не только ради себя, но и ради семьи. Важно проводить время дома, быть мужем и отцом. Он выиграл для себя это время, потому что зимой такой возможности не будет – он будет вынужден находиться дальше от семьи», – отметил его брат Тарьей Бо.