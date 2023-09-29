Юрий Каминский: «Для мирового биатлона Латыпов был бы интересен, так как при условии еще небольшого прогресса он бы дал бой Бо»

Юрий Каминский считает, что Латыпов был бы интересен для мирового биатлона.

– Допустима ли вообще постановка вопроса, как объявили в ОКР, что спортсмены, которые не поедут на Олимпиаду, получат компенсацию на основании результатов на прошлых Играх? Да и в целом в нашем спорте такая ситуация – завалить деньгами тех, кто не будет участвовать.

– Честно говоря, новость о компенсации как-то мимо меня прошла. Но я считаю, что это неправильно. Спортсмену нужно платить за текущий спортивный результат, а не за прошлые достижения. Ну пусть хотя бы другие соревнования выиграет, хоть и более легкие. Наверное, какой-то смысл в компенсации можно найти, но тогда это будет политикой попахивать, а не спортом.

– Спортсмены перед тяжелым выбором.

– Тут не поспоришь. Тот же Эдик Латыпов у меня спрашивает – какая цель, ради чего тренироваться? Он ведь вступил в пору своего расцвета. Конечно, мы пытаемся оценивать скорости, анализировали тот же чемпионат мира. Латыпов, скорее всего, по скорости передвижения на лыжне был бы вторым в мире, вслед за .

Конечно, многое зависит от трассы, от состояния, от других факторов, но у Латыпова все шансы бороться с норвежцами. С тем Бо, который выступал на чемпионате мира, тягаться было бы сложно, поскольку у Йоханнеса получалось все. И соперники не блеснули.

Я считаю, что для мирового биатлона Латыпов был бы интересен, так как при условии еще небольшого прогресса он бы дал бой Бо. Хотелось бы увидеть такую конкуренцию, которая бы и биатлон вперед двигала. Как в лыжах между Александром Большуновым и Йоханнесом Клэбо.

Сейчас некорректно сравнивать, но такая ситуация могла бы возникнуть и в биатлоне. Ну выиграли Бо и Клэбо кучу гонок – и что? Вряд ли это их сейчас стимулирует без сравнения абсолютно со всеми лучшими.

– Проблема мотивации серьезная?

– Очень. Пытаемся найти отдельные моменты в работе, которые можно улучшить. С той же стрельбой. Эдик, кстати, сам сейчас очень много экспериментирует. Возможно, это и во вред текущим результатам, – сказал тренер сборной России.