Юрий Каминский: «Для мирового биатлона Латыпов был бы интересен, так как при условии еще небольшого прогресса он бы дал бой Бо»

Теги сборная России сборная Норвегии Юрий Каминский Йоханнес Бо Эдуард Латыпов Йоханнес Клэбо Александр Большунов Биатлон

Юрий Каминский считает, что Латыпов был бы интересен для мирового биатлона.

– Допустима ли вообще постановка вопроса, как объявили в ОКР, что спортсмены, которые не поедут на Олимпиаду, получат компенсацию на основании результатов на прошлых Играх? Да и в целом в нашем спорте такая ситуация – завалить деньгами тех, кто не будет участвовать.

– Честно говоря, новость о компенсации как-то мимо меня прошла. Но я считаю, что это неправильно. Спортсмену нужно платить за текущий спортивный результат, а не за прошлые достижения. Ну пусть хотя бы другие соревнования выиграет, хоть и более легкие. Наверное, какой-то смысл в компенсации можно найти, но тогда это будет политикой попахивать, а не спортом.

– Спортсмены перед тяжелым выбором.

– Тут не поспоришь. Тот же Эдик Латыпов у меня спрашивает – какая цель, ради чего тренироваться? Он ведь вступил в пору своего расцвета. Конечно, мы пытаемся оценивать скорости, анализировали тот же чемпионат мира. Латыпов, скорее всего, по скорости передвижения на лыжне был бы вторым в мире, вслед за Йоханнесом Бо.

Конечно, многое зависит от трассы, от состояния, от других факторов, но у Латыпова все шансы бороться с норвежцами. С тем Бо, который выступал на чемпионате мира, тягаться было бы сложно, поскольку у Йоханнеса получалось все. И соперники не блеснули.

Я считаю, что для мирового биатлона Латыпов был бы интересен, так как при условии еще небольшого прогресса он бы дал бой Бо. Хотелось бы увидеть такую конкуренцию, которая бы и биатлон вперед двигала. Как в лыжах между Александром Большуновым и Йоханнесом Клэбо.

Сейчас некорректно сравнивать, но такая ситуация могла бы возникнуть и в биатлоне. Ну выиграли Бо и Клэбо кучу гонок – и что? Вряд ли это их сейчас стимулирует без сравнения абсолютно со всеми лучшими.

– Проблема мотивации серьезная?

– Очень. Пытаемся найти отдельные моменты в работе, которые можно улучшить. С той же стрельбой. Эдик, кстати, сам сейчас очень много экспериментирует. Возможно, это и во вред текущим результатам, – сказал тренер сборной России.

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1 комментарий

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Hardy
🤣
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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