Юрий Каминский: «Мотивация для Латыпова – Олимпиада-2026. Должна быть цель, а надежда умирает последней»

Юрий Каминский заявил, что мотивирует спортсменов будущей Олимпиадой в Милане.

– Какую мотивацию вы сейчас создаете тому же ?

– 2026 год. Олимпийские игры в Милане.

– А сами, положа руку на сердце, верите в реальность выступления российских атлетов на этих Играх?

– Сейчас ведь ведутся разговоры, что куда-то нас потихонечку начинают допускать. Понятно, что никто не предскажет, как будет развиваться ситуация дальше.

Но в любом случае должна быть цель. А надежда... Она умирает последней, – сказал тренер российских биатлонистов.