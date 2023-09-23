Юрий Каминский: «Мотивация для Латыпова – Олимпиада-2026. Должна быть цель, а надежда умирает последней»

Теги сборная России Юрий Каминский Эдуард Латыпов Олимпиада-2026 Биатлон

Юрий Каминский заявил, что мотивирует спортсменов будущей Олимпиадой в Милане.

– Какую мотивацию вы сейчас создаете тому же Латыпову?

– 2026 год. Олимпийские игры в Милане.

– А сами, положа руку на сердце, верите в реальность выступления российских атлетов на этих Играх?

– Сейчас ведь ведутся разговоры, что куда-то нас потихонечку начинают допускать. Понятно, что никто не предскажет, как будет развиваться ситуация дальше.

Но в любом случае должна быть цель. А надежда... Она умирает последней, – сказал тренер российских биатлонистов.  

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4 комментария

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Глеб Саратов
да вы, батенька, оптимист
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Comeon!
Эти слова Эдик и говорит в каждой гонке глядя в спину убегающему вперед Антону.
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Olga.t
Олимпиада...
Латыпов уже отправил в помойку свой и командный шанс на ОИ-22 в эстафете. (Увы, не могу забыть и простить).
А второго шанса может и не случиться.
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