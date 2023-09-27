Александр Пак: «Гигантские зарплаты «жирным котам» в СБР за три года ни разу не были индексированы»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Александр Пак деньги Биатлон

Александр Пак заявил, что зарплаты руководства СБР не индексировались три года.

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) рассказал о призовых для спортсменов.

– Периодически появляется тема, что СБР где-то недоплачивает спортсменам. Речь о том, что федерация кому-то не перевела какие-то деньги?

– Смотрите, мы со спортсменами и тренерами еще в прошлом сезоне договорились, что будем выплачивать призовые раз в квартал, а не после каждой гонки. Это связано с рядом причин. Одна из них – мы платим не только взрослым, но и юниорам.

Другая – чтобы выплачивать после каждой гонки, нам нужно минимум два дополнительных отдела, один из которых собирал бы со спортсменов все документы, привозил в офис, делал смету или табель, а второй вручную вбивал бы в бухгалтерскую программу все данные.

В том режиме выплат, который выработан сейчас, мы можем справиться существующим числом сотрудников. Тем более нас постоянно критикуют за то, что в СБР и так слишком много «жирных котов».

Опять же, не все спортсмены после каждой гонки вовремя сдают необходимые документы – даже с учетом того, что один сезон в таком формате прошел.

Все знают, что нужно подписывать документы на получение призовых. Но у нас до сих пор пять спортсменов лишь после дополнительных напоминаний с большим опозданием сдали документы по итогам первого этапа Кубка Содружества в Сочи, хотя это делается сразу в секретариате.

А с некоторых юниоров документы по три-четыре месяца собираем. И еще документы приходят с ошибками, в трети договоров были неправильные реквизиты, деньги возвращались. В итоге мы все призовые за прошлый сезон все же выплатили.

– Получается, речь о том, что не все довольны размером призовых?

– Да. Разговоры эти возникли после того, как пошли слухи о баснословных выплатах от нашего спонсора «Пари». Меня поражает, когда люди обладают «абсолютно точной» информацией о подобных контрактах.

Я же могу абсолютно точно сказать, что называвшиеся суммы были как минимум некорректными, о том, сколько мы в итоге получили по этому контракту, знают только три-четыре человека. Но все равно люди начинают считать деньги в чужих карманах. Я подробно говорил на эту тему с представителями комиссии спортсменов СБР, и они меня поняли.

Кроме призовых выплат спортсменам, кроме перечисляемых регионам сумм, есть еще такая емкая статья бюджета, как содержание сборной команды России. В нее входят дополнительные специалисты в команде, затраты на содержание сервис-трака и команды сервисеров, инвентарь, который не может нам приобрести Минспорта. Это десятки миллионов рублей в год.

А есть еще гигантские зарплаты «жирным котам» в СБР, которые за три года ни разу не были индексированы. Наверное, те, кто распространял слухи про наш контракт с «Пари», сейчас скажут, что мы полученные деньги где-то прячем.

Так вот, о призовых. Нам нереально гоняться за футболом или хоккеем, возможно, и за боксом с фигурным катанием. Но давайте посмотрим на другое. У нас спортсмены получают деньги не за итоговый результат на отдельно взятом турнире, а за каждую гонку, то есть за каждый день выступлений. В том же боксе раз в месяц в лучшем случае спортсмены выступают. И если все сложить, то не такие уж у нас и маленькие призовые, – сказал Пак.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Соловьёв
Сплошные документы. Может быть упростить это? Тогда не то что 2 отдела не нужно будет создавать, а ещё 2 можно будет распускать. Вообще как в прошлом веке организация всего процесса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тоторо
Ответ Александр Соловьёв
Сплошные документы. Может быть упростить это? Тогда не то что 2 отдела не нужно будет создавать, а ещё 2 можно будет распускать. Вообще как в прошлом веке организация всего процесса
вы чего как не вроссии живете?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий