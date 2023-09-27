Александр Пак: «Гигантские зарплаты «жирным котам» в СБР за три года ни разу не были индексированы»

Александр Пак заявил, что зарплаты руководства СБР не индексировались три года.

Исполнительный директор биатлонистов России (СБР) рассказал о призовых для спортсменов.

– Периодически появляется тема, что СБР где-то недоплачивает спортсменам. Речь о том, что федерация кому-то не перевела какие-то деньги?

– Смотрите, мы со спортсменами и тренерами еще в прошлом сезоне договорились, что будем выплачивать призовые раз в квартал, а не после каждой гонки. Это связано с рядом причин. Одна из них – мы платим не только взрослым, но и юниорам.

Другая – чтобы выплачивать после каждой гонки, нам нужно минимум два дополнительных отдела, один из которых собирал бы со спортсменов все документы, привозил в офис, делал смету или табель, а второй вручную вбивал бы в бухгалтерскую программу все данные.

В том режиме выплат, который выработан сейчас, мы можем справиться существующим числом сотрудников. Тем более нас постоянно критикуют за то, что в СБР и так слишком много «жирных котов».

Опять же, не все спортсмены после каждой гонки вовремя сдают необходимые документы – даже с учетом того, что один сезон в таком формате прошел.

Все знают, что нужно подписывать документы на получение призовых. Но у нас до сих пор пять спортсменов лишь после дополнительных напоминаний с большим опозданием сдали документы по итогам первого этапа Кубка Содружества в Сочи, хотя это делается сразу в секретариате.

А с некоторых юниоров документы по три-четыре месяца собираем. И еще документы приходят с ошибками, в трети договоров были неправильные реквизиты, деньги возвращались. В итоге мы все призовые за прошлый сезон все же выплатили.

– Получается, речь о том, что не все довольны размером призовых?

– Да. Разговоры эти возникли после того, как пошли слухи о баснословных выплатах от нашего спонсора «Пари». Меня поражает, когда люди обладают «абсолютно точной» информацией о подобных контрактах.

Я же могу абсолютно точно сказать, что называвшиеся суммы были как минимум некорректными, о том, сколько мы в итоге получили по этому контракту, знают только три-четыре человека. Но все равно люди начинают считать деньги в чужих карманах. Я подробно говорил на эту тему с представителями комиссии спортсменов СБР, и они меня поняли.

Кроме призовых выплат спортсменам, кроме перечисляемых регионам сумм, есть еще такая емкая статья бюджета, как содержание сборной команды России. В нее входят дополнительные специалисты в команде, затраты на содержание сервис-трака и команды сервисеров, инвентарь, который не может нам приобрести Минспорта. Это десятки миллионов рублей в год.

А есть еще гигантские зарплаты «жирным котам» в СБР, которые за три года ни разу не были индексированы. Наверное, те, кто распространял слухи про наш контракт с «Пари», сейчас скажут, что мы полученные деньги где-то прячем.

Так вот, о призовых. Нам нереально гоняться за футболом или хоккеем, возможно, и за боксом с фигурным катанием. Но давайте посмотрим на другое. У нас спортсмены получают деньги не за итоговый результат на отдельно взятом турнире, а за каждую гонку, то есть за каждый день выступлений. В том же боксе раз в месяц в лучшем случае спортсмены выступают. И если все сложить, то не такие уж у нас и маленькие призовые, – сказал Пак.