Пак о финансовой ситуации в СБР: «В плане стабильности бюджета – все стабильно, в плане достаточности средств – недостаточно»

Александр Пак ответил на вопрос о финансовой ситуации в СБР.

«На ближайшие два сезона с учетом подписанных спонсорских контрактов с нашими спонсорами из «Альфа-Банка» и «Пари», а также с «Матч ТВ» финансовое положение СБР можно назвать устойчивым.

Мы ищем и новых потенциальных партнеров с учетом изменения глобального спортивно-рекламного рынка. Пока картина довольно оптимистичная.

Достаточно средств или недостаточно? В плане стабильности бюджета – все стабильно, в плане достаточности – недостаточно», – сказал исполнительный директор .