Пак о финансовой ситуации в СБР: «В плане стабильности бюджета – все стабильно, в плане достаточности средств – недостаточно»
Александр Пак ответил на вопрос о финансовой ситуации в СБР.
«На ближайшие два сезона с учетом подписанных спонсорских контрактов с нашими спонсорами из «Альфа-Банка» и «Пари», а также с «Матч ТВ» финансовое положение СБР можно назвать устойчивым.
Мы ищем и новых потенциальных партнеров с учетом изменения глобального спортивно-рекламного рынка. Пока картина довольно оптимистичная.
Достаточно средств или недостаточно? В плане стабильности бюджета – все стабильно, в плане достаточности – недостаточно», – сказал исполнительный директор СБР.
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