Александр Пак о привлечении спонсоров: «Реноме СБР укрепилось. Последние два сезона, за исключением предвыборного месяца, прошли достаточно спокойно»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России ( ) рассказал о потенциальных спонсорах организации, которые придут, если переизберется на второй президентский срок.

– Общая сумма бюджета и у вашей команды, и у оппонента схожа – примерно 220-230 млн рублей, то есть предполагается его увеличение на 70-80 млн. Если у Нуждова спонсоры – это странные компании, не желающие публичности, то за счет чего собираетесь увеличить бюджет вы? Есть уже конкретные договоренности с конкретными спонсорами?

– Конечно, но я не могу говорить о договоренностях, пока соглашения не подписаны. В этой истории задействованы две стороны, и пока вторая сторона не даст нам добро, мы обнародовать это не можем.

Могу сказать, что за два года реноме СБР сильно укрепилось. Если в какой-то момент с организацией было связано слово «скандал», то последние два сезона, за исключением предвыборного месяца, прошли достаточно спокойно, без каких-либо публичных и коммерческих скандалов. Разве не так? – сказал Пак.

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