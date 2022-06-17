Александр Пак о привлечении спонсоров: «Реноме СБР укрепилось. Последние два сезона, за исключением предвыборного месяца, прошли достаточно спокойно»

Теги бизнес сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Александр Пак деньги Биатлон

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБРАлександр Пак рассказал о потенциальных спонсорах организации, которые придут, если Виктор Майгуров переизберется на второй президентский срок.

Общая сумма бюджета и у вашей команды, и у оппонента схожа – примерно 220-230 млн рублей, то есть предполагается его увеличение на 70-80 млн. Если у Нуждова спонсоры – это странные компании, не желающие публичности, то за счет чего собираетесь увеличить бюджет вы? Есть уже конкретные договоренности с конкретными спонсорами?

– Конечно, но я не могу говорить о договоренностях, пока соглашения не подписаны. В этой истории задействованы две стороны, и пока вторая сторона не даст нам добро, мы обнародовать это не можем.

Могу сказать, что за два года реноме СБР сильно укрепилось. Если в какой-то момент с организацией было связано слово «скандал», то последние два сезона, за исключением предвыборного месяца, прошли достаточно спокойно, без каких-либо публичных и коммерческих скандалов. Разве не так? – сказал Пак.

😱 На босса нашего биатлона посыпались жалобы в прокуратуру – обвиняют в растрате и «баснословной зарплате». Мы расспросили обе стороны

«Духу не хватило убить человека – рад этому до сих пор». В боссы биатлона идет мужик, который прошел спецназ и контрразведку

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные