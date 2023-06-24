Виктор Майгуров: «О том, что договор с «Газпромом» не будет продлен, мы знали еще полгода назад»

Виктор Майгуров высказался о прекращении сотрудничества СБР с «Газпромом».

«Прежде всего должен сказать, что контракт с «Газпромом» составил в прошедшем сезоне 10-12% всех поступлений. Так что в любом случае мы продолжим работу по своим основным направлениям. Это поддержка регионов, проведение соревнований, выплата призовых и так далее.

Менее значимые расходы придется оптимизировать, но это хороший повод заняться поисками новых партнеров.

Наверное, следует отметить и то, что «Газпром» в три или четыре раза сократил финансирование всего ОКР, а у олимпийского комитета он, как известно, является единственным спонсором. Но об этом никто не говорит, в то время как СБР у всех на слуху.

О том, что договор с «Газпромом» не будет продлен, мы знали еще полгода назад.

Сегодня мы имеем ситуацию, при которой очень важно, чтобы обе сотрудничающие стороны имели взаимную выгоду или как минимум оставались в нормальных рабочих отношениях, чтобы сотрудничество в любой момент можно было восстановить», – сказал глава СБР.