Исполнительный директор СБР Пак: «У нас есть планы и предложения по внедрению призовых для тренеров»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России ( ) рассказал о планах внедрить призовые для тренеров.

«Конечно, у нас есть планы и предложения по внедрению призовых для тренеров, которые рассмотрит исполком.

Однозначно, региональные федерации и персонал, которые подготавливали спортсменов для завоевания медалей, будут премированы», – сказал Пак.

«Предыдущие этапы Кубка России, может быть, прошли не так, как нам хотелось, в плане организации, но в плане спортивной составляющей было очень интересно. Мы наблюдаем высокую конкуренцию.

От этапа к этапу мы будем улучшать, а финал, который состоится в Чайковском, мы проведем точно по уровню не ниже, чем этапы Кубка мира», – добавил он.