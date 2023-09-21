Лариса Куклина: «Мне прооперировали левую часть челюсти. Сейчас вылетаю в Москву на обследование»

Биатлонистке Ларисе Куклиной провели операцию на челюсти .

Об этом она сообщила в телеграм-канале.

«Мне прооперировали левую часть моей челюсти. До сих пор болит, но отеки спали. Все нормально.

Сейчас вылетаю в Москву на обследование. Всем хорошего дня!» – сказала спортсменка.

В сентябре Куклина досрочно завершила чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени, объяснив это медицинскими проблемами.