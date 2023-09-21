Лариса Куклина: «Мне прооперировали левую часть челюсти. Сейчас вылетаю в Москву на обследование»

Теги сборная России жен травмы Лариса Куклина Биатлон

Биатлонистке Ларисе Куклиной провели операцию на челюсти .

Об этом она сообщила в телеграм-канале.

«Мне прооперировали левую часть моей челюсти. До сих пор болит, но отеки спали. Все нормально.

Сейчас вылетаю в Москву на обследование. Всем хорошего дня!» – сказала спортсменка.

В сентябре Куклина досрочно завершила чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени, объяснив это медицинскими проблемами.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий