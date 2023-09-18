Лариса Куклина: «Чемпионат России для меня завершился. Отбежала свой этап, ноги в руки, в машину – и к врачу!»

Лариса Куклина завершила выступление на чемпионате России по летнему биатлону.

19 сентября на турнире в Тюмени пройдут индивидуальные гонки.

«ЧР для меня завершился. Отбежала свой этап, ноги в руки, в машину – и к врачу! Далее диагноз, покупка билета домой, так как на месте проблему не решить...

До сих пор не спала и еще, видимо, усну не скоро. Обезболивающим запаслась. Полетели...

P. S. Я, если что, до сих пор оптимистична, позитивна и с надеждой смотрю на зимний сезон», – написала российская биатлонистка в сторис.

17 сентября Куклина бежала эстафету за команду Ямало-Ненецкого автономного округа и заняла пятое место, а днем ранее стала восьмой в спринте.