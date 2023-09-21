Россия еще не выплатила взнос в WADA за 2023 год – единственная из 8 крупнейших плательщиков агентства

Россия пока не выплатила взнос в WADA за 2023 год.

Об этом свидетельствуют материалы Всемирного антидопингового агентства (WADA), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Среди плательщиков агентства есть восемь стран, чьи ежегодные взносы превышают 1 миллион долларов. Все они, за исключением России, уже сделали выплаты за 2023 год – это США, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Япония и Канада.

Также отмечается, что не поступили взносы от Беларуси ($46 032), Грузии ($15 841), Исландии ($13 443), Монако ($13 443) и Сан-Марино ($3 708). России необходимо выплатить $1 267 023.

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