Россия еще не выплатила взнос в WADA за 2023 год – единственная из 8 крупнейших плательщиков агентства

Теги WADA деньги Биатлон

Россия пока не выплатила взнос в WADA за 2023 год.

Об этом свидетельствуют материалы Всемирного антидопингового агентства (WADA), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Среди плательщиков агентства есть восемь стран, чьи ежегодные взносы превышают 1 миллион долларов. Все они, за исключением России, уже сделали выплаты за 2023 год – это США, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Япония и Канада.

Также отмечается, что не поступили взносы от Беларуси ($46 032), Грузии ($15 841), Исландии ($13 443), Монако ($13 443) и Сан-Марино ($3 708). России необходимо выплатить $1 267 023.

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36 комментариев

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Ебздрогыч
А если нас никуда не пускают, то зачем тогда им платить?
+51
-6
+45
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serginn
Разрешаем забрать взнос из замороженных денег)
+42
-3
+39
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Montenegro Serbian
Ответ Инна1945
Они реально ждут взнос?))
И дождутся, прикинь.
Это мы только на словах показываем международным спортивным организациям (в том числе и WADA) что на одном органе их вертели.
А на деле видно, что до последнего не хотят наши чиновники разрывать всё отношения и отказываться от обязательств, чтобы не жечь мосты и иметь возможность вернуться к международным соревнованиям в большинстве федераций спорта.
Сотрудничества с WADA это тоже касается.

Так что заплатят, никуда не денутся.
+33
0
+33
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liv6
по техническим причинам нет возможности внести взнос
+19
-1
+18
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Трент Резнор
И так сойдёт
+16
-3
+13
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Лия Романова
«денег нет, но ВАДА вы держитесь»
+12
-2
+10
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Denis Akhmarov
надо сослаться на санкции и невозможность перевода
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Анатолий Magicbrain
Такая выплата-это что-то типа порки самих себя. Такое отчаянное бдсм)
+10
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Alex Rhea
Ответ Ебздрогыч
А если нас никуда не пускают, то зачем тогда им платить?
на эти деньги лаборатории содержатся, в том числе те, куда пробы направляют с чемпионатов России
+9
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Ольга Долгова
Ответ Ебздрогыч
А если нас никуда не пускают, то зачем тогда им платить?
Значит, потом никуда не пустят и соревноваться российские спортсмены будут только в пределах своей страны и стран, входящих в БРИКС.
+7
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Сергей Галынский
А за что платить,если мы нигде не участвуем?
+5
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RusVector
Вскрытие пробирки произошло с нарушением временных норм, что подтвердила сама WADA ! Причем санкций в отношении Стокгольмской лаборатории так и не последовало! А если организация сама нарушает свои же правила, то стоит ли вообще ее финансировать ?
+5
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Илья Владимирович
Платите сами за эту хрень
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Инна1945
Они реально ждут взнос?))
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John Wind
В смысле ещё в 2022 году платили?!
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Maturmalai
Ответ Cler
Не платить пока дело Валиевой не разрешится в нашу пользу….платить деньги организации, которая нас подставляет и гадит нам- себя неуважать
Вот типичный российский менталитет - думаешь, что если кому-то заплатил, то его купил с потрохами. ВАДА существует не для того, чтобы принимать решения в пользу того, кто платит, а как международная организация, которая следит за соблюдением правил, установленные всеми участниками для себя же. Она не может подсуживать участнику, который нарушает эти правила, только потому что он много платит.
Другое дело, что пока российских спортсменов отстранили от международных соревнований, то России нет смысла пользоваться услугами ВАДЫ, и соответственно, нет смысла ей платить.
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velvetdust2008
Ответ Ольга Долгова
Значит, потом никуда не пустят и соревноваться российские спортсмены будут только в пределах своей страны и стран, входящих в БРИКС.
Очень нужно Китаям и Бразилиям соревноваться с Россией вместо полноценных мировых соревнований. Максимум какой-нибудь пятый эшелон спортсменов отправят, и то вряд ли, чтобы с Западом не конфликтовать.
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goshforever
Больше миллиона долларов за ЭТО? Тех, кто заплатит, сажать надо за растрату.
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Назарбек Рамунанаев
я бы на их месте и не выплачивал-за эти деньги мы ничего не получаеи
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goshforever
Ответ Montenegro Serbian
И дождутся, прикинь. Это мы только на словах показываем международным спортивным организациям (в том числе и WADA) что на одном органе их вертели. А на деле видно, что до последнего не хотят наши чиновники разрывать всё отношения и отказываться от обязательств, чтобы не жечь мосты и иметь возможность вернуться к международным соревнованиям в большинстве федераций спорта. Сотрудничества с WADA это тоже касается. Так что заплатят, никуда не денутся.
В "Совете Европы" и ИИХФ что-то пошло не так
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Total_90
Ответ Montenegro Serbian
И дождутся, прикинь. Это мы только на словах показываем международным спортивным организациям (в том числе и WADA) что на одном органе их вертели. А на деле видно, что до последнего не хотят наши чиновники разрывать всё отношения и отказываться от обязательств, чтобы не жечь мосты и иметь возможность вернуться к международным соревнованиям в большинстве федераций спорта. Сотрудничества с WADA это тоже касается. Так что заплатят, никуда не денутся.
Заплатим этот взнос. Мы обязаны, и придётся заплатить. Пока что так
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Александр Калачев
Ответ John Wind
В смысле ещё в 2022 году платили?!
И в этом оплатят
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Maturmalai
Ответ RusVector
Вскрытие пробирки произошло с нарушением временных норм, что подтвердила сама WADA ! Причем санкций в отношении Стокгольмской лаборатории так и не последовало! А если организация сама нарушает свои же правила, то стоит ли вообще ее финансировать ?
Если бы лаборатория сработала вовремя, то Камила вообще бы не поехала на Олимпиаду.
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ДИОНИС
А зачем вообще им платить сейчас?
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Кадет Сву
они сами всё заморозили, и хотят оплату
пусть там и снимают
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