Пащенко о биатлоне: «Как почувствую, что перестал расти и мне это неинтересно, не продержусь здесь и дня»

Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная России сборная Норвегии Петр Пащенко Биатлон

Петр Пащенко рассказал, при каких условиях «не продержится в биатлоне и дня».

16 сентября спортсмен выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону.

«Если хотя бы 50% от того, что делал Уле Эйнар Бьорндален, использовать, получится 3-4 сезона продержаться.

Для меня первостепенна мотивация. У меня бывало, что она заканчивалась. Понимаю, что если этот день произойдет, я не смогу даже выйти на тренировку.

Как почувствую, что перестал расти и мне это неинтересно, не продержусь здесь и дня», – сказал 32‑летний Пащенко.

Петр Пащенко: «Сказал перед ребятами и тренерами: если я за два летних этапа не стрельну ноль в какой-нибудь гонке, то точно завяжу. Я сдержал слово – можно бегать дальше»

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