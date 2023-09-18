Пащенко о биатлоне: «Как почувствую, что перестал расти и мне это неинтересно, не продержусь здесь и дня»

Петр Пащенко рассказал, при каких условиях «не продержится в биатлоне и дня».

16 сентября спортсмен выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону.

«Если хотя бы 50% от того, что делал Уле Эйнар Бьорндален, использовать, получится 3-4 сезона продержаться.

Для меня первостепенна мотивация. У меня бывало, что она заканчивалась. Понимаю, что если этот день произойдет, я не смогу даже выйти на тренировку.

Как почувствую, что перестал расти и мне это неинтересно, не продержусь здесь и дня», – сказал 32‑летний Пащенко.

Петр Пащенко: «Сказал перед ребятами и тренерами: если я за два летних этапа не стрельну ноль в какой-нибудь гонке, то точно завяжу. Я сдержал слово – можно бегать дальше»