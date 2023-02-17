«Отстранение произошло быстро, но и в обратном направлении все может произойти аналогично». Пащенко о недопуске россиян к Кубку мира

Российский биатлонист Петр Пащенко высказался об отстранении сборной от международных стартов.

Сегодня Пащенко занял пятое место в спринте на заключительном этапе Кубка России в Чайковском.

– Сложно судить о нашем возвращении. Разговоров много, все будет зависеть от ситуации в мире. Как показывает опыт этого года, отстранение произошло быстро, но и в обратном направлении все может произойти аналогично.

Загадывать не надо, нужно стараться показывать свой уровень. Мы видим, что происходит в международных соревнованиях, нам надо извлекать определенные плюсы, обратить внимание на аспекты подготовки и выйти на хорошем уровне на мир.

– Без россиян в международном биатлоне не то?

– Конечно, конкуренция не полная. Думаю, и у зрителей не тот интерес к биатлону. Я сам в этом году начал смотреть биатлон после того, как начал доминировать Йоханнес Бо, меня это привлекло, появился интерес. А так, я практически перестал смотреть биатлон после отстранения.

Не хочу говорить, что справедливо, а что нет. Все говорят, что спорт должен быть вне политики, но у нас происходит иначе, все поменялось. Так что надо отталкиваться от тех условий и правил, по которым мы играем, – сказал Пащенко.