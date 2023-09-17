В Подмосковье открылось новое биатлонное стрельбище

Открытие нового биатлонного стрельбища прошло в Дмитровском округе Подмосковья.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В Дмитровском городском округе в Центре зимних видов спорта состоялась торжественная церемония открытия нового биатлонного стрельбища с 30 установками.

В честь открытия на новом стрельбище был проведен открытый турнир среди юношей и девушек на лыжероллерах. Молодые биатлонисты соревновались в смешанных эстафетах в двух возрастных категориях: 9-10 лет и 11-12 лет.

Младшие участники преодолели два круга по 2,4 км с одной стрельбой, старшие – 3 круга по 3,6 км с двумя стрельбами лежа и стоя», – рассказали в пресс-службе.

Соревнования прокомментировал . Он и президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов дали старт работе биатлонного комплекса.

«Нет пределов совершенству. Я бы хотел, чтобы у нас в каждом городе, в каждом населенном пункте было такое стрельбище в шаговой доступности. И мы поэтапно решаем данную проблему в Московской области.

В регионе нам удалось открыть уже второй десяток стрельбищ, но это, в Дмитрове, самое большое. В дальнейшем планируем привлекать как можно большее количество детей, растить из них чемпионов, чтобы была полноценная подмосковная команда», – сказал Нуждов.