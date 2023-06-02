Пресс-атташе СБР о жалобе на Губерниева: «Журналист не должен опускаться до оскорблений. Мы не могли не отреагировать на хамство»

Теги Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев ТАСС Сергей Аверьянов Биатлон

Пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов высказался о жалобе организации на Дмитрия Губерниева.

Союз биатлонистов России отправил официальное письмо с жалобой на Губерниева генеральному продюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину за подписью главы СБР Виктора Майгурова.

«СБР спокойно относится к критике, если она конструктивна, но журналист не должен при этом опускаться до оскорблений.

Мы не могли не отреагировать на хамство», – заявил Аверьянов.

«Мы не готовы мириться с огульным хамством». СБР пожаловался на Губерниева в официальном письме генпродюсеру «Матч ТВ»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Novikov
В СБР есть пресс-атташе? Хороший анекдот:-))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
Ответ Andrey Novikov
В СБР есть пресс-атташе? Хороший анекдот:-))
там целый штат) на спнортсменов вот нет денег и на реабилитологов зато
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий