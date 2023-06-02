Пресс-атташе СБР о жалобе на Губерниева: «Журналист не должен опускаться до оскорблений. Мы не могли не отреагировать на хамство»

Пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов высказался о жалобе организации на Дмитрия Губерниева.

Союз биатлонистов России отправил официальное письмо с жалобой на Губерниева генеральному продюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину за подписью главы СБР Виктора Майгурова.

«СБР спокойно относится к критике, если она конструктивна, но журналист не должен при этом опускаться до оскорблений.

Мы не могли не отреагировать на хамство», – заявил Аверьянов.

«Мы не готовы мириться с огульным хамством». СБР пожаловался на Губерниева в официальном письме генпродюсеру «Матч ТВ»