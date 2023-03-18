Алексей Нуждов: «Бех сейчас лечит травму плеча. После будет бегать за Россию, ждем, что паспорт она получит до конца месяца»

Теги сборная России жен Алексей Нуждов Екатерина Бех ТАСС Биатлон

Биатлонистка Екатерина Бех не рассматривает возвращение в сборную Украины. 

Об этом сообщил глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов. 

В начале года Бех отправилась в Европу для лечения хронического заболевания. После этого в украинских СМИ появилась информация о том, что Бех может вернуться в сборную страны, которую она представляла с 2018 по 2022 год.

«Екатерина вернулась. В этом сезоне она уже не выступит, потому что сейчас лечит травму плеча. После будет бегать за Россию, ждем, что паспорт она получит до конца месяца», – сказал Нуждов. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Паспорт получит, но бегать ЗА Россию не будет - негде.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
как-то часто про нее говорит Нуждов, разве не всем пофиг?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий