Алексей Нуждов: «Бех сейчас лечит травму плеча. После будет бегать за Россию, ждем, что паспорт она получит до конца месяца»

Биатлонистка Екатерина Бех не рассматривает возвращение в сборную Украины.

Об этом сообщил глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

В начале года Бех отправилась в Европу для лечения хронического заболевания. После этого в украинских СМИ появилась информация о том, что Бех может вернуться в сборную страны, которую она представляла с 2018 по 2022 год.

«Екатерина вернулась. В этом сезоне она уже не выступит, потому что сейчас лечит травму плеча. После будет бегать за Россию, ждем, что паспорт она получит до конца месяца», – сказал Нуждов.