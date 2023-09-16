Кристина Резцова: «Начала тренироваться – то одно заболит, то другое. Скажем так, не дала организму восстановиться после родов, а это как бы не шуточки»

Кристина Резцова рассказала о возвращении к тренировкам после родов.

Сегодня Резцова выступит в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

«Тренироваться начала, можно сказать, с 1 августа. Прошло полтора месяца. Действительно нормально вошла в тренировочный ритм.

До этого я сильно хотела тренироваться, потом начала: то одно заболит, то другое. Скажем так, не дала организму восстановиться после родов, а это как бы не шуточки. Поэтому сейчас я приехала кайфануть», — сказала Резцова.