Кристина Резцова: «Начала тренироваться – то одно заболит, то другое. Скажем так, не дала организму восстановиться после родов, а это как бы не шуточки»

Теги сборная России жен Кристина Резцова Матч ТВ Биатлон

Кристина Резцова рассказала о возвращении к тренировкам после родов.

Сегодня Резцова выступит в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. 

«Тренироваться начала, можно сказать, с 1 августа. Прошло полтора месяца. Действительно нормально вошла в тренировочный ритм.

До этого я сильно хотела тренироваться, потом начала: то одно заболит, то другое. Скажем так, не дала организму восстановиться после родов, а это как бы не шуточки. Поэтому сейчас я приехала кайфануть», — сказала Резцова.

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