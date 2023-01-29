Кристина Резцова: «Зарубиться на дистанции с сестрой? Было бы по-спортивному интересно»

Теги сборная России жен Дарья Виролайнен Кристина Резцова Матч ТВ Биатлон

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала про общение и конкуренцию с сестрой Дарьей Виролайнен. 

– Есть какое-то наслаждение от того, что все сестры рядом, все дети. Сашке (дочке) весело, она бьет Эрика, а Алекс бьет Сашу (Эрик и Алекс – дети Дарьи Виролайнен).

Я просто кайфую на самом деле. Захотела покататься час на лыжах – покаталась, захотела покататься 2.40 – заблудилась, покаталась 2.40.

– Ты бы хотела зарубиться на дистанции с Дашей?

– Я бы не сказала, что это самоцель – обыграть Дашу. Но мне было бы интересно по-спортивному. Почему нет?

Много раз задумывалась о том: а как было бы, если бы у нее уже была медаль, а у меня не было, или у меня была бы, а у нее – нет, и вот момент, а мы бежим на финиш вдвоем и нам кому-то надо забрать золото или забрать бронзу, а кто-то четвертый.

– Ты бы уступила золото?

– Вот я не знаю. Иногда думаю, что да, а потом сижу и думаю: нет, на тот момент она мне не сестра будет, – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ». 

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2 комментария

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2533ПВ
Молодец,Кристинка!Рожай и возвращайся!!!
+3
0
+3
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Vasily Ivanov
Мамку еще возьмите , для интересу , зарубитесь....Неплохо эта семейка уже которое десятилетие ,не пашет ,не сеет , не жнет ...а живут лучше любого хлебороба ....
0
-3
-3
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