Нигматуллина о расходах на самоподготовке: «Никогда специально не считала, да и не хочу знать эту сумму в принципе»

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина ответила на вопрос о расходах на самоподготовке.

– Антон Бабиков, который принял в текущем сезоне решение перейти на самоподготовку, признался, что бывает очень тяжело работать, не имея врача, физиотерапевта, массажистов. У вас с этими вопросами есть сложности?

– Я не первый год работаю вне сборной, и нам с удалось неплохо отладить весь процесс. В Ижевске мы в частном порядке подыскали всех необходимых специалистов: есть врач, физиотерапевт, массажист, мануальный терапевт. Когда нахожусь на сборах в составе тюменской команды, медицинское обеспечение организовывает и оплачивает регион.

– В какие суммы выливается подготовка топ-биатлониста, тренирующегося самостоятельно?

– Честно говоря, никогда специально не считала, да и не хочу знать эту сумму в принципе. Мне в этом плане хватило ремонта. Помню, увидела смету – и стало сильно не по себе. Поэтому не хочу даже задумываться на эту тему, – сказала .