Нигматуллина об имени дочери: «Айна – это актуально, оно международное, короткое и легкое. Понравилось по звучанию»

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, как выбрала имя для дочери.

Нигматуллина впервые стала мамой 4 февраля этого года. Она родила девочку, которую назвали Айна.

«Имя дочери очень понравилось по звучанию. Айна – это актуально, оно международное, короткое и легкое.

Мне было немножко страшновато называть таким необычным именем дочь. Но Ильшат (супруг) был уверен в этом имени. Мы оба были рады.

Я планирую максимально возить ее на все старты и сборы. Буду видеть ее. Мне кажется, в моих путешествиях она развивается, приспосабливается к сложным перелетам, переездам в разных условиях.

Возможно, это ее даже закалит. В будущем она может стать как биатлонисткой, так и художником или музыкантом», – сказала Нигматуллина.