Ульяна Нигматуллина: «После рождения дочери тренировки даются тяжелее. А вот мотивации, как ни странно, больше»

Ульяна Нигматуллина рассказала о возвращении в спорт после рождения дочери.

– Как удается совмещать подготовку к сезону с материнскими обязанностями?

– Ожидание и реальность отличаются. Думала, будет проще сформировать тайм-менеджмент. Оказалось, управлять нужно временем не только своим, но и еще одного человека. У дочки тоже плотный жизненный график, кстати, похожий на мой: врачи, уход, обязательное общение и развитие. Тренировки теперь даются тяжелее, на них остается меньше энергии. А вот мотивации у меня, как ни странно, больше.

– Брали маленькую Айну на сборы?

– Всюду, куда бы ни ездила: в Терскол, в Сочи, в Тюмень.

– Как совмещали материнский недосып с тренировками?

– Уже привыкла к обязательному ночному подъему. Даже если малышка спит, все равно просыпаюсь по расписанию, настолько вошла в режим. Вообще, количества сна для отдыха мне вполне хватает. Просто раньше, условно, был один восьмичасовой отрезок – теперь два по четыре. Обе спим днем, бодрствуем, когда у меня тренировки, и в целом неплохо себя чувствуем.

– Папа, он же муж, он же личный тренер , приходит на выручку?

– Конечно. Всегда могу рассчитывать на помощь четырех близких: Ильшата, обеих мам и сестры Насти. Куда бы я ни ехала, со мной всегда кто-то из них. Отправиться на сборы одной и не взять с собой Айну – такое даже в голову не приходило, это невозможно, – сказала Нигматуллина.