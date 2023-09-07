Ульяна Нигматуллина: «Планирую большую часть сезона бегать»

Теги сборная России жен Максим Кугаевский Ильшат Нигматуллин Ульяна Нигматуллина (Кайшева) сборная Тюменской области жен Биатлон

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина планирует выступить в большинстве гонок сезона.

В феврале у российской спортсменки родилась дочь. Сегодня Нигматуллина пробежит спринт на этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Сочи.

«Это не такой тяжелый и насыщенный план, особенно как в предолимпийский сезон, мы чередуем тяжелый загрузочный сбор с более легким. Планы пишет муж, организует мои сборы Максим Кугаевский. Посмотрим, усилила ли я тюменскую команду.

Думаю, чисто физически не получится пробежать все гонки, но дочь будет подстраиваться под меня в первую очередь, а не я под нее. Планирую большую часть сезона бегать, – сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».

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