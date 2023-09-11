Светлана Ишмуратова: «Если будем выступать на каких‑то соревнованиях в Азии, — уже хорошо. Нам надо держать себя в полной боевой готовности»

Светлана Ишмуратова высказалась о выступлении россиян на турнирах в Азии.

Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин высказался о необходимости укрепления связей со спортивными федерациями Азии.

«Все правильно было сказано. Нам нужно поддерживать спортивную сферу и участие наших атлетов в соревнованиях на нормальных условиях. Сотрудничать с азиатскими федерациями, конечно же, нужно. Но вот то, что касается зимних видов, то в Азии не во всех странах есть возможности для них. Для биатлона это будет немного напряженно. Биатлон есть в Китае, но уровень у китайской команды не самый высокий.

Тем не менее я понимаю, что сейчас такой момент, когда нужно все пережить и подождать. Я говорю нашим юным спортсменам, что, когда все вернется на круги своя и будет просить нас выставить команду, у нас не будет времени на раскачку. Нам надо будет сразу в бой. С флагом и гимном. Нужно быстро возвращать нашу пальму первенства. Так что надо сразу быть в хорошей готовности. Я всегда так детей мотивирую.

Но, разумеется, в любом случае необходимо проводить работу над проведением различных соревнований любого уровня. Само собой, конечно же, нужно контактировать с азиатскими спортивными федерациями. Если будем выступать на каких‑то соревнованиях в Азии, допустим, в Китае — уже хорошо. Нам надо держать себя в полной боевой готовности. Так что нам нужна соревновательная практика, — сказала .

Помощник Путина Левитин об РФС и Азии: «Должны продолжать работу в этом направлении, развивать сотрудничество с азиатскими федерациями»