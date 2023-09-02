Комитет СБР проводит опрос об отношении спортсменов к работе ТВ в зоне разминки: «Некоторые жаловались, что это мешает им настраиваться на гонку»

Теги телевидение сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Матч ТВ Биатлон

В Союзе биатлонистов России решили опросить спортсменов об «эксперименте» с ТВ.

Инициатором опроса стал Комитет спортсменов Союза биатлонистов России (СБР).

«В прошлом году СБР в порядке эксперимента допустил в зону разминки телевизионщиков. Некоторые спортсмены жаловались, что это мешает им настраиваться на гонку.

В связи с этим мы проводим среди спортсменов опрос. Как вы относитесь к подобному решению?» – приводит «Матч ТВ» текст опроса.

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7 комментариев

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Idacius
Надо ещё спросить, не мешают ли зрители. И если мешают зрители и ТВ, то проводить все соревнования в какой-нибудь глуши чисто для себя.
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justbored
Нужно быть Вероникой Степановой чтобы тащиться от этих вторжений, особенно перед выступлением.
+3
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sava k
Чем хуже результаты, тем больше мешают.
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Сергей Лепехин
И правильно, нечего в туалет ломиться, и так в замочную скважину подглядывают
+3
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Сергей
Это все от Губошлепа пошло, мерзкий человечешко
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Николай Глыбочко
Ответ Idacius
Надо ещё спросить, не мешают ли зрители. И если мешают зрители и ТВ, то проводить все соревнования в какой-нибудь глуши чисто для себя.
Речь идёт про зону разминки, а не собственно соревнования, соревнования пожалуйста комментируйте, но ведь в биатлоне у нас главный губошлеп, он готов и в душ , и в туалет заглянуть.
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