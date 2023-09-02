Комитет СБР проводит опрос об отношении спортсменов к работе ТВ в зоне разминки: «Некоторые жаловались, что это мешает им настраиваться на гонку»

В Союзе биатлонистов России решили опросить спортсменов об «эксперименте» с ТВ.

Инициатором опроса стал Комитет спортсменов Союза биатлонистов России (СБР).

«В прошлом году СБР в порядке эксперимента допустил в зону разминки телевизионщиков. Некоторые спортсмены жаловались, что это мешает им настраиваться на гонку.

В связи с этим мы проводим среди спортсменов опрос. Как вы относитесь к подобному решению?» – приводит «Матч ТВ» текст опроса.