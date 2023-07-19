Миронова о самочувствии: «Все идет гораздо лучше, чем в прошлом году. Планирую выступать на всех стартах сезона»

Биатлонистка Светлана Миронова рассказала о своем самочувствии.

– Что произошло нового с момента, когда мы видели вас в марте в период проведения чемпионата России в Хантах?

– Все эти месяцы я тренировалась, успела весной немного отдохнуть. После этого приступила к тренировкам в группе Истомина. Мое самочувствие после тренировок улучшилось, чему я очень рада.

– Если вспоминать прошлый год, в этот период вы не тренировалась, да?

– Тренировалась, но из‑за проблем самочувствием я не могла выполнять нагрузку. Сейчас такой проблемы, к счастью, нет, все идет гораздо лучше, чем в прошлом году.

В этом году я планирую выступать на всех стартах сезона. Буду, конечно, отталкиваться от самочувствия, но, надеюсь, буду соревноваться без каких‑либо проблем, – сказала Миронова.

– Какие советы дает Артем Истомин, чтобы не повторились проблемы с самочувствием, как в прошлом году?

– Мы сейчас работаем более грамотно, потому что мы отталкиваемся от моего самочувствия. В прошлом году, мы не понимали, что происходит и во что это выльется. И в этом году, если что‑то идет не так, мы можем скорректировать тренировки.

В целом, могу сказать, что я выполняю достаточно большую нагрузку, – добавила спортсменка.