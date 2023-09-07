Шашилов о 30-м месте Грухвиной: «Рад за нее – это опыт жизни такой. Перед стартом сказал ей: испугаешься, зато потом пойдет нормально все»

Теги сборная России жен летний биатлон Михаил Шашилов Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Кубок Содружества Биатлон

Михаил Шашилов оценил дебют бывшей лыжницы Анны Грухвиной в биатлоне.

Сегодня российская спортсменка выступила в спринте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи. Она допустила восемь промахов и заняла 30-е место, победила Ирина Казакевич.

«Как-то все одинаково, рад за Грухвину – для нее это опыт жизни такой. Нормально девчонки боролись, никто не сдался. Не скажу, что предсказуемо, но соревновались, молодцы. Праздник удался, я думаю. Зрителей бы чуть побольше – было бы лучше.

Вряд ли Казакевич могла себе позволить столько промахиваться, она сама это понимает. Стрелять она может, будет стараться. Ошибки свои знает. Тем более, когда вокруг весь этот ажиотаж – кому-то помогает, кому-то нет. Ну нужно привыкнуть, ничего сложного.

Как так быстро научилась стрелять Шевченко? Ну у них с Грухвиной разный характер – Аня будет стрелять, будет бежать, надо только время дать. Главное ей сохранить мотивацию. Если сохранит – она все сможет сделать.

С Аней переговорили перед стартом. Сказал ей: испугаешься, зато потом пойдет нормально все. Никто от тебя не требует ноли, результаты какие-то. Пройди гонку, не ошибись», – сказал тренер женской сборной России по биатлону в эфире «Матч ТВ».

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2 комментария

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khinskiy
У Токаревой тоже 8 промахов, но она боролась до конца, а Грухвина элементарно бросила бежать.
С таким нежным характером трудно чего-то добиться.
+3
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+2
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Hardy
8 промахов в спринте, хороша биатлонистка🤣
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