Носкова о спринте: «Прямо перед стартом пришло облако на стадион, из-за этого высокая влажность. Я с первого круга дышала как на финише»

Теги сборная России жен летний биатлон Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Батманова Кубок Содружества Биатлон

Екатерина Носкова объяснила тяжелое состояние во время спринта в Сочи.

Сегодня российская биатлонистка финишировала четвертой на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества. Гонка начиналась в условиях тумана.

«Бежалось тяжело. Вдобавок ко всему прямо перед нашим стартом пришло облако на стадион, из-за этого высокая влажность. Очень тяжело было бежать, я прям с первого круга дышала так... Примерно как вы слышите, как мы дышим на финише – вот у меня сегодня с первого круга так с дыханием было.

На втором круге мы встретились с Батмановой – я чувствовала, что сегодня поувереннее ходом. И когда мне сказали после рубежа, что я проигрываю ей 2 секунды, я подумала, что мне нужно правильно разложиться, а не бросаться сразу. Я по нарастающей прошла и получилось отработать макушку подъема и финишную часть», – сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».

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