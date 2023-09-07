Юрий Каминский: «Настроение приподнятое, есть ощущение старта и небольшое волнение»

Юрий Каминский рассказал о волнении перед началом Кубка Содружества по биатлону.

Сегодня на первом этапе соревнований в Сочи пройдут мужской и женский спринты.

«Настроение приподнятое, есть ощущение старта и небольшое волнение. В Сочи высота очень неприятная и непонятная, это связано с климатическими колебаниями, которые происходят из‑за близости моря. Все это влияет на состояние спортсменов», – отметил старший тренер сборной России Юрий Каминский