Александр Логинов выступит на этапе Кубка Содружества в Сочи

Теги сборная России сборная России жен летний биатлон Александр Логинов Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Дмитрий Занин Кубок Содружества Биатлон

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов выступит на этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Сочи.

Соревнования пройдут с 7 по 10 сентября.

«В четверг (в спринте – Sports.ru) увидим Логинова, который пропустил практически весь прошлый сезон.

Также в Сочи приехала Ульяна Нигматуллина, которая в феврале родила дочь. Она здесь с дочерью и мамой, потренировалась и призналась, что хочет пробежать весь сезон качественно и по максимуму поблистать в гонках», — рассказал корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин.

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6 комментариев

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ОлЬчИк
Ждём Сашу!
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Биатлонная зима
Хорошая новость, хорошо бы вся основа там была……
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volga_olga
Ну удачи.
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Amalia77
Пусть старт будет удачным для Саши и его болельщиков!
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volga_olga
Старт-листы уже есть, кстати. Логинов № 26.
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La primavera
Успехов, Саша! Мы скучали.
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