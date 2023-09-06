Александр Логинов выступит на этапе Кубка Содружества в Сочи

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов выступит на этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Сочи.

Соревнования пройдут с 7 по 10 сентября.

«В четверг (в спринте – Sports.ru) увидим Логинова, который пропустил практически весь прошлый сезон.

Также в Сочи приехала Ульяна Нигматуллина, которая в феврале родила дочь. Она здесь с дочерью и мамой, потренировалась и призналась, что хочет пробежать весь сезон качественно и по максимуму поблистать в гонках», — рассказал корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин.