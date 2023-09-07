Латыпов о 6-м месте в спринте: «Тяжелое пока состояние, поэтому мне не до мыслей о каком-то там отрыве»

Теги сборная России летний биатлон Эдуард Латыпов Кубок Содружества Биатлон

Эдуард Латыпов оценил свое выступление в первой гонке на Кубке Содружества.

Сегодня российский биатлонист занял шестое место на этапе соревнований в Сочи. Он отстал от лидера на 1 минуту 10 секунд и допустил два промаха.

«Мне сказали, что у меня перед второй стрельбой +14 к лидерам, я не знал, что так быстро иду. Но на последний круг все равно не хватило сил.

На стрельбе об этом не думал, сам с собой боролся. Тяжелое пока состояние, поэтому мне не до мыслей о каком-то там отрыве. Моя задача была отработать, но не получилось – слишком сложно подошел, пришлось переизготовиться, чтобы отработать оставшиеся выстрелы.

Причины промахов? Слишком быстро подошел, не готов был стрелять из такого темпа. Соревнования первые, надо было провериться – теперь буду анализировать и подходить уже по-другому. В любом случае буду бороться, по-другому никак», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий

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Александр Корнейчук
новичок ведь 😄😄😄. надо анализировать стойку
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