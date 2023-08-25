Эдуард Латыпов: «Предложения о смене региона мне приходили, но очень давно. Последнее время их не поступало»

Теги сборная России Эдуард Латыпов переходы Кубок Содружества Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о предложениях сменить регион.

Латыпов – трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр. На российских соревнованиях он представляет Башкортостан.

– Предложения о смене региона мне приходили, но это было очень давно. Последнее время таких предложений не поступало.

– От кого? Если не секрет.

– Ну зачем же говорить. Но, опять же, они были когда‑то давно.

– Как сейчас проходит ваша подготовка?

– Все отлично, обычная, плановая подготовка. Готовимся к Сочи, к Кубку Содружества.

– Ставите себе какие‑то цели на данные соревнования?

– Сейчас просто смотрю за своим состоянием, сложно говорить о нем. Это будут первые соревнования. Буду надеяться на лучшие для себя результаты, – сказал Латыпов.

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