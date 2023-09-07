Смольский о конкуренции с Логиновым: «Навыки не пропадают. Александр очень сильный спортсмен»

Теги сборная России сборная Беларуси Александр Логинов Эдуард Латыпов Максим Воробей Антон Смольский Кубок Содружества Биатлон

Белорусский биатлонист Антон Смольский оценил свою победу на Кубке Содружества.

Сегодня на первом этапе соревнований Смольский выиграл спринт.

«Сезон официально открыт. Без ориентира бежать сложно, но все же впереди бежали наши парни, они для меня тоже неплохой ориентир – Максим Воробей хороший разгон показывает. Ждем Латыпова и идем на награждение.

Есть некоторые нюансы по прохождению, я их обдумаю попозже. Где-то, возможно, чуть-чуть перебрал по интенсивности, но гонкой доволен.

Кого опасаюсь? Наверное, Логинова. Он давно не выступал? Это никуда не денется, навыки не пропадают. Александр очень сильный спортсмен», – сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий

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volga_olga
По-русски это называется мастерство не пропьешь)
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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