Андрей Расторгуев лишен серебра чемпионата мира по летнему биатлону из-за опасного обращения с винтовкой

Латвийца Андрея Расторгуева лишили серебра чемпионата мира по летнему биатлону.

был дисквалифицирован по итогам спринта из-за нарушения техники безопасности при обращении с винтовкой, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов ( ).

Серебро перешло литовцу Витаутасу Строле, бронза – шведу Йесперу Нелину.