Андрей Расторгуев лишен серебра чемпионата мира по летнему биатлону из-за опасного обращения с винтовкой

Теги IBU чемпионат мира по летнему биатлону сборная Латвии Андрей Расторгуев Витаутас Строля Йеспер Нелин Биатлон

Латвийца Андрея Расторгуева лишили серебра чемпионата мира по летнему биатлону.

Расторгуев был дисквалифицирован по итогам спринта из-за нарушения техники безопасности при обращении с винтовкой, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). 

Серебро перешло литовцу Витаутасу Строле, бронза – шведу Йесперу Нелину. 

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3 комментария

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xyg2rdwzx4
Ну раскройте новость для тех кто не в теме, что это значит то. По людям стрелял или что?
+2
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Фут.Боль
Ответ xyg2rdwzx4
Ну раскройте новость для тех кто не в теме, что это значит то. По людям стрелял или что?
Расторгуев вышел ночью в поле с..... винтовкой. Поэтому.
+2
0
+2
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khinskiy
Он там забрасывал винтовку почти "по-павловски".
Уже съехал с коврика, но винтовка полностью не упала за плечи и он ей помог.
Даже намёка не было на какое-то нарушение безопасности, а медаль досталась шведу, сами понимаете.
+1
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