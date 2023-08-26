Андрей Расторгуев лишен серебра чемпионата мира по летнему биатлону из-за опасного обращения с винтовкой
Латвийца Андрея Расторгуева лишили серебра чемпионата мира по летнему биатлону.
Расторгуев был дисквалифицирован по итогам спринта из-за нарушения техники безопасности при обращении с винтовкой, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Серебро перешло литовцу Витаутасу Строле, бронза – шведу Йесперу Нелину.
Уже съехал с коврика, но винтовка полностью не упала за плечи и он ей помог.
Даже намёка не было на какое-то нарушение безопасности, а медаль досталась шведу, сами понимаете.