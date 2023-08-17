Обладатель Большого хрустального глобуса-2022/23, француженка Жюлия Симон выступит на турнире по летнему биатлону в Бессане 17 августа.

Об этом сообщает Nordic Magazine. Ранее Симон пропустила несколько сборов французской команды, а также турнир City Biathlon в Висбадене. Сейчас в отношении спортсменки идет расследование – ее подозревают в мошенничестве с банковскими картами, а один из исков подала ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше.

«Она (Симон) не отстает в подготовке и хорошо выполняет свою работу. Мы пытаемся делать все возможное в этой трудной ситуации, но я не беспокоюсь о ее самоотдаче», – сказал тренер сборной Франции Сирил Бурде.

Последний раз Симон выступала на соревнованиях в марте на этапе Кубка мира в Холменколлене.

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