Анфиса Резцова о переходе Виролайнен в Финляндию: «Конечно, я рада за Дашу. В прошлом году ей вставляли палки в колеса, не давали выступать»

Теги сборная России жен Анфиса Резцова сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен переходы Биатлон

Анфиса Резцова высказалась о переходе дочери в сборную Финляндии.

Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил Дарье Виролайнен право представлять эту страну на международных соревнованиях с сезона-2023/24.

«Конечно, я рада за Дашу. Она хотела бы продлить еще немножко карьеру. В прошлом году ей вставляли палки в колеса, не давали выступать.

Самое главное, чтобы она была довольна. Если нас, россиян, никуда не пускают, пусть попробует еще немножко побегать.

Конечно, буду ее поздравлять. Особенно если она будет удачно выступать!» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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