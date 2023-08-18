Тихонов о переходе Виролайнен в Финляндию: «В предательницы мы ее записывать не будем – она уже давно там живет, поэтому лучше давайте пожелаем ей удачи»
Александр Тихонов призвал не записывать Виролайнен «в предательницы».
Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил Дарье Виролайнен право представлять эту страну на международных соревнованиях с сезона-2023/24.
«Ради бога, пусть выступает, тем более что в сборную России она не попадает. В предательницы мы ее, конечно, записывать не будем – она уже давно там живет, поэтому лучше давайте пожелаем ей удачи.
Она внесла свой вклад в развитие российского биатлона, если в этом возрасте она еще сможет показать высокий результат, то это будет примером для всех в женском биатлоне», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.
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