Тихонов о переходе Виролайнен в Финляндию: «В предательницы мы ее записывать не будем – она уже давно там живет, поэтому лучше давайте пожелаем ей удачи»

Теги Александр Тихонов сборная России жен сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен переходы Биатлон

Александр Тихонов призвал не записывать Виролайнен «в предательницы».

Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил Дарье Виролайнен право представлять эту страну на международных соревнованиях с сезона-2023/24.

«Ради бога, пусть выступает, тем более что в сборную России она не попадает. В предательницы мы ее, конечно, записывать не будем – она уже давно там живет, поэтому лучше давайте пожелаем ей удачи.

Она внесла свой вклад в развитие российского биатлона, если в этом возрасте она еще сможет показать высокий результат, то это будет примером для всех в женском биатлоне», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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Hitgoe Himgob
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