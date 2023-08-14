Кристиансен об участии в трейлраннинге: «Это, вероятно, мой самый тяжелый спортивный опыт. У меня случился тотальный коллапс»

Биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал о неудачном опыте в трейлраннинге.

В июле норвежец участвовал в 32-километровом забеге Lofoten Skyrace на Лофотенских островах. Он преодолел дистанцию за 4 часа 14 минут 25 секунд, при этом его опередила даже партнерша по сборной Норвегии Ингрид Ланмарк Тандревольд (3.39,47).

«Это был 32-километровый кошмар. Все начиналось хорошо, я бодро стартовал – прямо как в биатлонном спринте на 10 километров. Но мне не стоило этого делать.

Мне понадобилась помощь, и ее оказали местные жители, другие участники и несколько представителей Красного Креста. Мне давали таблетки, бананы, воду и колу, но мало что помогало.

Это, вероятно, мой самый тяжелый спортивный опыт. У меня случился тотальный коллапс, скованность в мышцах», – рассказал Кристиансен.

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