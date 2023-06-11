Летний биатлон. Holmenkollen Skishow 2023. Грюэ и Мартин Фемстейневик выиграли сингл-микст, Кноттен и Лагрейд – 2-е, Тандревольд и Йоханнес Бо – 6-е
Ингрид Тандревольд и Йоханнес Бо стали 6-ми в сингл-миксте на фестивале в Холменколлене.
Победу в гонке одержали норвежские биатлонисты Элине Грюэ и Мартин Фемстейневик.
Летний биатлон
Холменколлен, Норвегия
10 июня
Сингл-микст
1. Элине Грюэ – Мартин Фемстейневик – 26.58,5 (0+6)
2. Каролине Кноттен – Стурла Хольм Лагрейд – 13,3 (0+12)
3. Каролине Эрдал – Эспен Улдал – 21,6 (0+11)
4. Марте Крoкстад Юхансен – Эндре Стремсхайм – 29,0 (0+7)
5. Рагнхильд Фемстейневик – Ветле Шостад Кристиансен – 31,9 (0+16)
6. Ингрид Ланмарк Тандревольд – Йоханнес Бо – 32,6 (1+8)
7. Марен Баккен – Ветле Паульсен – 54,5 (1+15)
8. Гро Рандбю – Мартин Невланн – 56,4 (1+5)
Полные результаты – здесь.
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