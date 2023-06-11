Летний биатлон. Holmenkollen Skishow 2023. Грюэ и Мартин Фемстейневик выиграли сингл-микст, Кноттен и Лагрейд – 2-е, Тандревольд и Йоханнес Бо – 6-е

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Ингрид Тандревольд и Йоханнес Бо стали 6-ми в сингл-миксте на фестивале в Холменколлене.

Победу в гонке одержали норвежские биатлонисты Элине Грюэ и Мартин Фемстейневик.

Летний биатлон

Holmenkollen Skishow

Холменколлен, Норвегия

10 июня

Сингл-микст

1. Элине Грюэ – Мартин Фемстейневик – 26.58,5 (0+6)

2. Каролине Кноттен – Стурла Хольм Лагрейд – 13,3 (0+12)

3. Каролине Эрдал – Эспен Улдал – 21,6 (0+11)

4. Марте Крoкстад Юхансен – Эндре Стремсхайм – 29,0 (0+7)

5. Рагнхильд Фемстейневик – Ветле Шостад Кристиансен – 31,9 (0+16)

6. Ингрид Ланмарк ТандревольдЙоханнес Бо – 32,6 (1+8)

7. Марен Баккен – Ветле Паульсен – 54,5 (1+15)

8. Гро Рандбю – Мартин Невланн – 56,4 (1+5)

Полные результаты – здесь.

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