Братья Бо, Лагрейд, Дале, Лиен и Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на подготовку к сезону-2023/24

Теги сборная Норвегии сборная Норвегии жен Союз биатлонистов Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Ингрид Ланмарк Тандревольд Эмили Калкенберг Эндре Стремсхайм Сиверт Гутторм Баккен Марте Крoкстад Юхансен Каролине Кноттен Рагнхильд Фемстейневик Йоханнес Дале Филип Андерсен Стурла Хольм Лагрейд Юни Арнеклейв Вебьорн Сорум Марен Баккен Мартин Улдал Тува Ос Страте Фрида Доккен Осне Скреде Матс Эвербю Йохан-Олав Ботн Ветле Паульсен Марен Киркеэйде Биатлон

Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону для подготовки к сезону-2023/24.

Сборная Норвегии

Основная команда

Женщины

Юни Арнеклейв

Рагнхильд Фемстейневик

Марен Киркеэйде

Каролине Кноттен

Ида Лиен

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Мужчины

Филип Андерсен

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Ветле Шостад Кристиансен

Йоханнес Дале

Стурла Хольм Лагрейд

Сиверт Гутторм Баккен

Резервная команда

Женщины

Марен Баккен

Фрида Доккен

Марте Крoкстад Юхансен

Эмили Калкенберг

Осне Скреде

Тува Ос Страте

Мужчины

Йохан-Олав Ботн

Ветле Паульсен

Эндре Стремсхайм

Вебьорн Сорум

Мартин Улдал

Матс Эвербю

7 комментариев

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starichok77
да, так непривычно без Тириль и Марты
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petr
Иден можно было на Юхансен поменять -ибо прогресса 0 у Иден а уже 26 лет
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udod
вот и непонятно почему второго Андерсена нет во второй команде, он ещё не старый, среди норгов был третьим на КИБУ, на КМ вызывался
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Yulia lim
Ответ udod
а где второй Андерсен, Невланд? Петтерсен совсем закончил?
Андерсена нет в сборной, списали видимо, Невланн в U23, хотя тут я не понимаю почему тот же Паулсен в резерв попал, хотя весь сезон на ЧН просидел
Петтерсен уже давно не в сборной, в частной команде какой нибудь тренит
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marinus
Ответ udod
а где второй Андерсен, Невланд? Петтерсен совсем закончил?
Невланд в юниорах оставлен, Александр выведен из сборной вместе с Аспенесом, возможно вернется в частную команду. Петтерсен на КН этот сезон отбегал без особых успехов
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udod
а где второй Андерсен, Невланд?
Петтерсен совсем закончил?
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Yulia lim
Филип все таки выжил, да и Сиверта не стали спускать, неожиданно, но я рада, к ним у меня больше симпатий, чем к Эндре
За Марен тоже радостно, совершила скачок аж с юниорской сборной, надо закрепляться в основе, пока там так серо по фамилиям)
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