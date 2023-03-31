Братья Бо, Лагрейд, Дале, Лиен и Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на подготовку к сезону-2023/24

Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону для подготовки к сезону-2023/24.

Сборная Норвегии

Основная команда

Женщины

Юни Арнеклейв

Рагнхильд Фемстейневик

Марен Киркеэйде

Каролине Кноттен

Ида Лиен

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Мужчины

Филип Андерсен

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Ветле Шостад Кристиансен

Йоханнес Дале

Стурла Хольм Лагрейд

Сиверт Гутторм Баккен

Резервная команда

Женщины

Марен Баккен

Фрида Доккен

Марте Крoкстад Юхансен

Эмили Калкенберг

Осне Скреде

Тува Ос Страте

Мужчины

Йохан-Олав Ботн

Ветле Паульсен

Эндре Стремсхайм

Вебьорн Сорум

Мартин Улдал

Матс Эвербю