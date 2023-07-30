Бабиков поддержал речь Федермессер в Госдуме: «Представляете, сколько нужно смелости и искренности, чтобы так выступить перед людьми, которые в России могут почти все?»

Теги сборная России Антон Бабиков Политика Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков поддержал выступление Анны Федермессер в Госдуме.

Ранее в комитете по охране здоровья одобрили поправки к закону «О психиатрической помощи» – в частности, предлагалось упразднить необходимость создания отдельных и независимых служб защиты прав пациентов психоневрологических интернатов. 

Анна (Нюта) Федермессер – основатель фонда помощи хосписам «Вера» – в ходе своего выступления в Госдуме по данной теме эмоционально раскритиковала поправки.

«В идеале темой хосписов и ПНИ должны интересоваться все. Хорошо, когда проблема знакома еще до того, как это коснется вас или ваших близких. А коснуться это может вообще каждого. Еще в Уфе я сотрудничал с благотворительными фондами. Потом узнал от добрых людей про фонд «Вера» и стал им помогать по мере сил. Многие думают, что помогать – это только жертвовать деньги. Но есть масса способов, которые не связаны с финансами, тут нужны только время и желание.

Сейчас я живу в Москве, тут есть чаты волонтеров. Иногда кто-то прилетает, например, на лечение, и нужно встретить или свозить на экскурсию. На самом деле, свободного времени у нас больше, чем кажется. Если есть пара часов, приятнее сделать кому-то полезное, чем просто зависнуть над фильмом, хотя кино я тоже люблю. Но ощущение, когда ты кому-то помог, ни с чем не сравнится.

Я не люблю рассказывать об этом и не считаю, что делаю что-то особенное. Я мог бы и хотел бы помогать больше. Естественно, я не выпячивал, что занимаюсь спортом. Да кто я такой? Среди тех, кто помогает фондам, есть люди с гораздо более крутыми заслугами.

Мне нравится, что в этой среде вообще не важно, кто ты. Важнее, что ты из себя представляешь. Нюта Федермессер – потрясающий человек. Я читал ее книгу «Переписка со всеми» о том, что такое жизнь в хосписе, как вообще устроена благотворительность. Невозможно спорить с тем, что Нюта разбирается в теме и понимает, что отстаивает. Поэтому, когда я увидел, что случилось в Государственной думе, у меня даже сомнений не было, стоит это постить у себя или нет.

Представляете, сколько нужно смелости и искренности, чтобы вот так выступить перед людьми, которые в нашей стране могут почти все? Разве будет так себя вести человек, который не уверен на 100% в том, что делает? Мне писали некоторые подписчики, что Нюта – аферистка. Думаю, аферист как раз посмотрит, как проголосовал сосед, и сделает так же. Чтобы возражать, нужен железный характер. Только за одно это ее можно уважать», – заявил чемпион мира по биатлону 2017 года.

«Сколько смелости нужно, чтобы так выступить перед людьми, которые у нас в стране могут почти все?» Бабиков вступился за Федермессер

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное

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6 комментариев

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Денис Грибанов
Его слова и поступки вызывают уважение.
+9
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Владислав Васильков
Ч -- Человек
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Лигр
Молодец
+1
0
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Olga.t
Выступление Нюты было потрясающе смелым по нынешним временам, было пропитано болью за людей, которым жизненно необходима поддержка и помощь. Но её не поддержали равнодушные люди при власти.

Антон человек большой души, с собственным отношением к жизни, с чувством эмпатии к чужим людям. Спасибо ему, и пусть в ответ он получает только доброту, любовь и справедливость.
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Лизавета Анна -Мария
Антону очень верю. Честный, порядочный, умный- таких много в стране, но не достаточно..
Ему желаю как можно дольше оставаться самим собой . Счастья и всех благ ему и его прекрасной семье!
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