Бабиков поддержал речь Федермессер в Госдуме: «Представляете, сколько нужно смелости и искренности, чтобы так выступить перед людьми, которые в России могут почти все?»

Биатлонист Антон Бабиков поддержал выступление Анны Федермессер в Госдуме.

Ранее в комитете по охране здоровья одобрили поправки к закону «О психиатрической помощи» – в частности, предлагалось упразднить необходимость создания отдельных и независимых служб защиты прав пациентов психоневрологических интернатов.

Анна (Нюта) Федермессер – основатель фонда помощи хосписам «Вера» – в ходе своего выступления в Госдуме по данной теме эмоционально раскритиковала поправки.

«В идеале темой хосписов и ПНИ должны интересоваться все. Хорошо, когда проблема знакома еще до того, как это коснется вас или ваших близких. А коснуться это может вообще каждого. Еще в Уфе я сотрудничал с благотворительными фондами. Потом узнал от добрых людей про фонд «Вера» и стал им помогать по мере сил. Многие думают, что помогать – это только жертвовать деньги. Но есть масса способов, которые не связаны с финансами, тут нужны только время и желание.

Сейчас я живу в Москве, тут есть чаты волонтеров. Иногда кто-то прилетает, например, на лечение, и нужно встретить или свозить на экскурсию. На самом деле, свободного времени у нас больше, чем кажется. Если есть пара часов, приятнее сделать кому-то полезное, чем просто зависнуть над фильмом, хотя кино я тоже люблю. Но ощущение, когда ты кому-то помог, ни с чем не сравнится.

Я не люблю рассказывать об этом и не считаю, что делаю что-то особенное. Я мог бы и хотел бы помогать больше. Естественно, я не выпячивал, что занимаюсь спортом. Да кто я такой? Среди тех, кто помогает фондам, есть люди с гораздо более крутыми заслугами.

Мне нравится, что в этой среде вообще не важно, кто ты. Важнее, что ты из себя представляешь. Нюта Федермессер – потрясающий человек. Я читал ее книгу «Переписка со всеми» о том, что такое жизнь в хосписе, как вообще устроена благотворительность. Невозможно спорить с тем, что Нюта разбирается в теме и понимает, что отстаивает. Поэтому, когда я увидел, что случилось в Государственной думе, у меня даже сомнений не было, стоит это постить у себя или нет.

Представляете, сколько нужно смелости и искренности, чтобы вот так выступить перед людьми, которые в нашей стране могут почти все? Разве будет так себя вести человек, который не уверен на 100% в том, что делает? Мне писали некоторые подписчики, что Нюта – аферистка. Думаю, аферист как раз посмотрит, как проголосовал сосед, и сделает так же. Чтобы возражать, нужен железный характер. Только за одно это ее можно уважать», – заявил чемпион мира по биатлону 2017 года.

«Сколько смелости нужно, чтобы так выступить перед людьми, которые у нас в стране могут почти все?» Бабиков вступился за Федермессер

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное