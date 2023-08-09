Директор бренда ProTeam Дмитрий Савинский рассказал о процессе разработки лыж в России.

В январе с участием Союза биатлонистов России (СБР) состоялась презентация первой партии лыж, произведенных под маркой ProTeam.

«До нас никто в России не задумывался о создании профессиональных лыж, лыж как инвентаря для спортсменов. Ни одного производства ни в России, ни в Советском Союзе. Все замыкалось на импорте.

В январе 2023-го мы презентовали первые комплекты, следом отправили 550 комплектов в 55 российских регионов на тесты и для сбора обратной связи. На наших лыжах старшие юноши уже попадали в призы на первенстве России по биатлону.

Мы изучили всю производственную базу: по сути, была только одна площадка – в Балабаново, где можно было хоть какие-то решения применять. Мы сотрудничали, но, к сожалению, качество продукции и взаимодействие нас не устроили – было очень много брака.

Поэтому мы весной создали свой спортивно-экспериментальный цех, в котором с учеными и конструкторами создали собственное оборудование для производства лыж, это уникальные технологии.

Все мировые лидеры не меняют конструкцию лыж уже много лет: Fischer, Salomon, Atomic, Rossignol обновляют только наклейку, по сути. Мы проанализировали это все. Вскрывали, если честно. И абсолютно поменяли концепцию. У нас совсем другая, уникальная конструкция, – рассказал Савинский на Форуме Taneco-2023 в Казани, организованном ХК «Ак Барс».

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