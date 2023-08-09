«Говорили, что нам понадобится 10 лет. Мы ответили: окей, попробуем». Майгуров – о создании лыж в России

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Биатлон

Глава СБР Виктор Майгуров рассказал о создании российских лыж под маркой ProTeam.

«Биатлонисты и лыжники – огромный рынок, полтора миллиона пар лыж продается в стране ежегодно. Амбициозность, желание сделать свои лыжи, распилить – не деньги, а другие лыжи [чтобы посмотреть, из чего они сделаны]. Другие бренды, которые продавались в России раньше, говорили, что для производства своих понадобится минимум 10 лет. Мы сказали: окей, попробуем.

Мы пошли собственным путем: свои технологии, свое оборудование. Технологии причем вполне революционные. Нужно ставить перед собой заоблачные задачи. Глаза боятся, руки делают.

С Дмитрием Савинским [директором бренда ProTeam] мы знакомы и работаем лет 10-12 – он экипировал лыжников и биатлонистов в Ханты-Мансийске, когда я там работал, продолжает это делать.

Я ему озвучил идею: давай, мы будем тест-площадкой, потому что без обратной связи от спортсменов никак. Дмитрий собрал вокруг себя конструкторов, технологов – мозги. А мы тест-пилоты и первые люди, кому это нужно», – отметил Майгуров на площадке Форума Taneco-2023, который организовал ХК «Ак Барс».

«Лепим конфетку из того, что есть». В России создали лыжи на замену иностранным маркам

Трансляция Форума Taneco-2023: 

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2 комментария

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Михаил Опякин
Сделают за 20
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Vlad Zakirov
Копировать лучше получается у китая. В россии могут только из запчастей москвич собрать и лейбл приклеить. Купят в тридорога фишер росиньол перекрасят и будет "красный октябрь"
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