Виктор Майгуров: «Пока я возглавляю СБР, не было случая, чтобы мы запрещали спортсмену сборной России высказываться в СМИ»

Виктор Майгуров сообщил, что не запрещает биатлонистам высказывать мнение в СМИ.

– В какой степени вы можете повлиять на спортсменов? Можете ли вы наложить запрет на интервью со СМИ? Предусмотрена ли система штрафов?

– Пока я возглавляю СБР, не было случая, чтобы мы запрещали спортсмену сборной России высказываться в СМИ. Какие-то рекомендации, например, по общению с прессой на Олимпиаде, давали, но окончательное решение все равно за спортсменом.

Правда в тексте стандартного договора, который спортсмен заключает с СБР, прописан запрет публиковать в СМИ или соцсетях то, что порочит честь, достоинство, деловую репутацию СБР, сборной команды России, тренеров СБР и иных специалистов СБР, а также спонсоров СБР. На моей памяти, пока нам не приходилось обращаться к этому пункту договора, надеюсь, и не придется.

– Есть ли жалобы или просьбы со стороны групп сборной России на предмет качества подготовки? Еда, отсутствие какого-то инвентаря, логистика…

– Такую информацию собирает вице-президент СБР по спорту , который уже не по одному разу объездил наши группы подготовки, включая юниоров и юношей, и находится в постоянном контакте с тренерами и спортсменами. Стараемся реагировать оперативно, – рассказал президент Союза биатлонистов России ( ).