Глава СБР: «Год назад отечественный патрон «Олимп» продавался по 28 рублей за штуку, теперь по 56. Получается невеселая арифметика»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров кризис деньги Биатлон

Виктор Майгуров рассказал, как изменились цены на патроны в биатлоне.

– Окончание многолетнего спонсорского соглашения с «Газпромом» для СБР стало неожиданным?

– Скорее, ожидаемым. В текущей ситуации «Газпром» вынужден вносить коррективы в свои приоритеты в области поддержки спорта. Биатлон далеко не единственный в этом ряду.

– Финансовое положение СБР в новом сезоне ухудшится?

– Прошедший сезон стал для нас лучшим за последние годы по объему заработанных СБР средств. Но уровень наших расходов продолжает расти с каждым днем. Год назад один биатлонный патрон импортного производства стоил 40 рублей, сегодня – 80. Отечественный «Олимп» продавался по 28 рублей за штуку, теперь по 56. И никто не скажет, как высоко эта цена скакнет завтра.

Если учесть, что один спортсмен сборной страны расходует за год порядка 12–15 тысяч патронов, получается невеселая арифметика, сколько ни зарабатывай. И это лишь один пример с патронами. То же самое касается лыж, лыжероллеров и прочего оборудования.

– Из ваших слов можно сделать вывод, что СБР ждут сложные времена.

– Мы ищем новые возможности и не сидим сложа руки. С нового сезона спонсором СБР становится крупнейший частный банк нашей страны – «Альфа-Банк». В ближайших планах официальная презентация нашего партнерства, сейчас дорабатываем его визуальную составляющую.

Уже на первом этапе Кубка Содружества, который пройдет в Сочи в начале сентября, присутствие «Альфа-Банка» обещает быть очень заметным, – рассказал глава СБР.

Кто самый богатый биатлонист России? Оказывается, наши только выиграли от отстранения

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28 комментариев

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Дима Рогач
А вот по оценке Центробанка инфляция в стране всего 4 процента и как сказал Путин - реальные доходы населения выросли на 10 процентов. Хватит врать ,Майгуров, все отлично.
+91
-2
+89
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arustanjan@icloud.com
Наш патрон подорожал, что бы ни в чем не уступать западному)
+51
0
+51
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Наталья Кузнецова
Ответ Дима Рогач
А вот по оценке Центробанка инфляция в стране всего 4 процента и как сказал Путин - реальные доходы населения выросли на 10 процентов. Хватит врать ,Майгуров, все отлично.
Хорошо, что всё идёт по плану. Плохо, что план - говно.
+31
-2
+29
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R Kukhov
Проклятый байден!!1
+28
-1
+27
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mikhuil
Чего это он решил лодку раскачивать? Санкции нам на пользу же . А доллар по 100 рублей вообще мечта
+22
0
+22
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Красный чай
Ну то что он собирался в России не делает его отечественным, раз компоненты иностранные, как и сборка бмв в России не делает его отечественной машиной. Ровно как и новый "москвич" все еще китайская машина.
+18
0
+18
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Дима Рогач
Ответ arustanjan@icloud.com
Наш патрон подорожал, что бы ни в чем не уступать западному)
возможно это просто был китайский патрон, но наша коробка)
+18
-1
+17
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Alex Zzz
Миллер, где патроны ?
+15
0
+15
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алексей любовь
Значит стали богаче жить
+13
0
+13
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forester culture
Что случилось?
+11
0
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Илья Савчук
Ответ arustanjan@icloud.com
Наш патрон подорожал, что бы ни в чем не уступать западному)
Если бы наши производители патронов не подняли цену, это бы сделало НАТО
+11
-1
+10
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AERN
Ответ forester culture
Что случилось?
рубаха в шопу засучилась
+6
0
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Red A.
Может, случилось что-то.
+5
0
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Дмитрий
Ответ Дима Рогач
А вот по оценке Центробанка инфляция в стране всего 4 процента и как сказал Путин - реальные доходы населения выросли на 10 процентов. Хватит врать ,Майгуров, все отлично.
Это какая-то дискредитация.
+6
-1
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Bartez1986
Были большие, но по 5. А сегодня маленькие, но по 3
+5
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Beloded2007
"Патрон - пёс", - добавил Майгуров.
+4
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Илья Савчук
У деда инфляции нет, все по плану.
+4
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Иван Иванов
Это рывок или уже прорыв?
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Mizuntrope88
Обама, гад, опять подгадил!
+4
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Atsuktuvas
Всегда можно отменить вражескую арифметику и ввести имортозамещенную.
+2
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Сергей Гришин
может просто кому меньше воровать😂😂😂
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Ann Tretiakova
))то есть у Газпрома нет денег на отечественный спорт! Но на финансирования всяких Шальке ,Цервен Звезд и Фенербахче ...это пожалуйста , деньги есть...

ну конечно ) помогать турецкому клубу куда важнее чем поддержать отечественный биатлон! молодцы газпром ,умеет расставлять приоритеты
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Greenalem
Ответ mikhuil
Чего это он решил лодку раскачивать? Санкции нам на пользу же . А доллар по 100 рублей вообще мечта
Плохо, что он не понимает, что патроны нужнее для "линии соприкосновения" и для "защиты родины". Биатлон пусть подождёт, а ещё лучше биатлонистов призвать на зимнюю кампанию, если до нее "линия соприкосновения" не развалится. Постреляют вдоволь, и бесплатно (*за счёт налогоплательщиков).
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Денис Петренко
Тут патрон в патроннике, ежели что
Головы рубили, зарабатывал вес...
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Заборостроитель
На марш справедливости🤣
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