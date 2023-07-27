Глава СБР: «Год назад отечественный патрон «Олимп» продавался по 28 рублей за штуку, теперь по 56. Получается невеселая арифметика»

Виктор Майгуров рассказал, как изменились цены на патроны в биатлоне.

– Окончание многолетнего спонсорского соглашения с «Газпромом» для СБР стало неожиданным?

– Скорее, ожидаемым. В текущей ситуации «Газпром» вынужден вносить коррективы в свои приоритеты в области поддержки спорта. Биатлон далеко не единственный в этом ряду.

– Финансовое положение СБР в новом сезоне ухудшится?

– Прошедший сезон стал для нас лучшим за последние годы по объему заработанных СБР средств. Но уровень наших расходов продолжает расти с каждым днем. Год назад один биатлонный патрон импортного производства стоил 40 рублей, сегодня – 80. Отечественный «Олимп» продавался по 28 рублей за штуку, теперь по 56. И никто не скажет, как высоко эта цена скакнет завтра.

Если учесть, что один спортсмен сборной страны расходует за год порядка 12–15 тысяч патронов, получается невеселая арифметика, сколько ни зарабатывай. И это лишь один пример с патронами. То же самое касается лыж, лыжероллеров и прочего оборудования.

– Из ваших слов можно сделать вывод, что СБР ждут сложные времена.

– Мы ищем новые возможности и не сидим сложа руки. С нового сезона спонсором СБР становится крупнейший частный банк нашей страны – «Альфа-Банк». В ближайших планах официальная презентация нашего партнерства, сейчас дорабатываем его визуальную составляющую.

Уже на первом этапе Кубка Содружества, который пройдет в Сочи в начале сентября, присутствие «Альфа-Банка» обещает быть очень заметным, – рассказал глава .

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