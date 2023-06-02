Губерниев о жалобе СБР: «Нужно уволить спичрайтера. Они в очередной раз выставили себя на посмешище»
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на жалобу СБР в свой адрес.
Союз биатлонистов России отправил официальное письмо с жалобой на Губерниева генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» («Матч ТВ» – Sports.ru) Александру Тащину за подписью Виктора Майгурова.
«Нужно уволить спичрайтера. Абсолютно неграмотная история. Бесталанная писулька. Незнание законов РФ, непонимание процессов.
В последнем абзаце что? Журналист или общественность не могут контролировать общественную организацию? Друзья мои, как это?
В прекрасном фильме Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья» мама героя, которого играл Игорь Костолевский, сказала ему: «Что ты дурак, про то я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать?»
Поэтому ответ у меня будет очень простой: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду. Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы».
Они в очередной раз выставили себя на посмешище. Мне утром прислали, я улыбаюсь широкой улыбкой целый день», — сказал Губерниев.
«Мы не готовы мириться с огульным хамством». СБР пожаловался на Губерниева в официальном письме генпродюсеру «Матч ТВ»
Не хочется поддерживать ни одну из сторон.