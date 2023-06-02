Губерниев о жалобе СБР: «Нужно уволить спичрайтера. Они в очередной раз выставили себя на посмешище»

Теги телевидение Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Александр Тащин Матч ТВ Спорт-Экспресс Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на жалобу СБР в свой адрес.

Союз биатлонистов России отправил официальное письмо с жалобой на Губерниева генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» («Матч ТВ» – Sports.ru) Александру Тащину за подписью Виктора Майгурова.

«Нужно уволить спичрайтера. Абсолютно неграмотная история. Бесталанная писулька. Незнание законов РФ, непонимание процессов.

В последнем абзаце что? Журналист или общественность не могут контролировать общественную организацию? Друзья мои, как это?

В прекрасном фильме Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья» мама героя, которого играл Игорь Костолевский, сказала ему: «Что ты дурак, про то я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать?»

Поэтому ответ у меня будет очень простой: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду. Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы».

Они в очередной раз выставили себя на посмешище. Мне утром прислали, я улыбаюсь широкой улыбкой целый день», — сказал Губерниев.

«Мы не готовы мириться с огульным хамством». СБР пожаловался на Губерниева в официальном письме генпродюсеру «Матч ТВ»

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12 комментариев

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Bartez1986
Скажу так - к Губерниеву отношусь точно не самым лучшим образом. Но про пресс-службу СБР он прав на 146 процентов. Я сам работал в минувшем сезоне на соревнованиях в Тюмени. Так вот главу пресс-службы в микст-зоне не видел ни разу. Чистая правда. Не говоря уже о какой-то помощи в организации интервью. Сам бегаешь за спортсменами по стадиону
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Dinamik1
СБР сами же подстовляются.Губер над ними издевается и ржет а они как лохи какие то.
+11
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Олег Цырулёв
Задвинутый в пыльный угол из-за отсутствия трансляций мирового биатлона наТВ Губерниев нашёл дешёвый способ напомнить о себе и теперь опять в центре новостей.
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serginn
Странно что не вижу в ответе от Губера цитат из Р. Рождественского
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Иван Алейников
Ответ Dinamik1
СБР сами же подстовляются.Губер над ними издевается и ржет а они как лохи какие то.
Губер достаточно мерзкий персонаж, но далеко не глупый.
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Olga.t
Продолжается перестрелка Губерниева и СБР...
Не хочется поддерживать ни одну из сторон.
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pavlozinger
В окопы эту свинью отправляйте ,пусть там поупражняться в остроумии
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Валерий Петров
Ответ Olga.t
Продолжается перестрелка Губерниева и СБР... Не хочется поддерживать ни одну из сторон.
Скорее всего, обе стороны пуляют в молоко, только кому достанется штафной круг пока неизвестно.
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