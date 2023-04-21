Ульяна Нигматуллина возобновила тренировки: «Рассчитываю принимать участие в соревнованиях в следующем сезоне»

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина возобновила тренировки после рождения дочери.

«Я начала тренироваться в Терсколе. Смотрим на реакцию организма, чтобы понять, готова ли я к нагрузкам. Рассчитываю принимать участие в соревнованиях в следующем сезоне», – цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Об этом также высказался личный тренер и супруг биатлонистки Ильшат Нигматуллин.

«Ульяна начала тренировочный процесс. Сейчас мы с ней находимся на Эльбрусе. Решила продолжить карьеру», – приводит слова Ильшата Metaratings.

Ульяне Нигматуллиной 29 лет. Она серебряный призер Олимпиады-2022 в женской эстафете и бронзовый призер в смешанной.