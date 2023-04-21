Ульяна Нигматуллина возобновила тренировки: «Рассчитываю принимать участие в соревнованиях в следующем сезоне»

Теги сборная России жен Ильшат Нигматуллин Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Биатлон

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина возобновила тренировки после рождения дочери.

«Я начала тренироваться в Терсколе. Смотрим на реакцию организма, чтобы понять, готова ли я к нагрузкам. Рассчитываю принимать участие в соревнованиях в следующем сезоне», – цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Об этом также высказался личный тренер и супруг биатлонистки Ильшат Нигматуллин.

«Ульяна начала тренировочный процесс. Сейчас мы с ней находимся на Эльбрусе. Решила продолжить карьеру», – приводит слова Ильшата Metaratings.

Ульяне Нигматуллиной 29 лет. Она серебряный призер Олимпиады-2022 в женской эстафете и бронзовый призер в смешанной.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Ульяна ждемс в сезоне
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кот с дивана
Ответ тоторо
а что были мысли о завершении? 😱
Могли быть мысли о втором дите)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yurgen09
Правильное решение, Ульяна. Надеюсь с мотивацией порядок. К примеру, она ни разу не становилась лучшей в рейтинге СБР, несколько раз только второй, так почему бы не замахнуться на это достижение...а мы, персональные болельщики, только поддержим.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
а что были мысли о завершении? 😱
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий