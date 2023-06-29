Ульяна Нигматуллина проведет сборы с командой Татарстана, где работает ее муж

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина будет тренироваться с командой Татарстана, где работает ее муж и личный тренер .

Об этом сообщил глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов.

«Июльские сборы Ульяна Нигматуллина проведет в Ижевске под руководством личного тренера вместе с нашей командой, но по своему плану. Но, если с нашей стороны ей потребуется помощь, то мы готовы ее предоставить. В Тюмени на сборе перед чемпионатом России мы также будем работать вместе.

Ильшат работает с нами с лета. Он отвечает за функциональную подготовку мужчин, женщин, юниоров и юниорок. Также с ним советуются и набираются опыта юношеские тренеры», – сказал Нугманов.