Нигматуллина о возвращении к соревнованиям: «В идеальной ситуации хотела бы пробежать уже Кубок Содружества в Сочи»

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, когда планирует вернуться к соревнованиям.

Спортсменка пропустила прошедший сезон из-за рождения ребенка.

– Расскажи, пожалуйста, где у тебя уже были сборы в этом сезоне?

– Я начала подготовительный сезон со сбора в Терсколе, чтобы вообще понять, готова ли тренироваться морально и физически. Далее до августа тренировки будут проходить в Ижевске, потом по планам Тюмень, Сочи и т. д. В идеальной ситуации хотела бы пробежать уже в Сочи (в сентябре – Sports.ru).

– С этого сезона ты будешь представлять Тюмень. Насколько усложняет тренировочный процесс то, что твой муж и личный тренер представляет другой регион?

– Вместе с тюменской командой я буду готовиться с августа. Ильшат теперь работает с юниорами Татарстана, но сборы у нас проходят совместно. Эти переходы не повлияли на наше взаимодействие в тренировочном процессе. Мы оба поменяли команды, чтобы получить новый заряд мотивации к интересной работе, – сказала .