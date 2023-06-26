Нигматуллина о возвращении к соревнованиям: «В идеальной ситуации хотела бы пробежать уже Кубок Содружества в Сочи»

Теги сборная России жен Ильшат Нигматуллин Ульяна Нигматуллина (Кайшева) сборная Тюменской области жен Кубок Содружества Биатлон

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, когда планирует вернуться к соревнованиям.

Спортсменка пропустила прошедший сезон из-за рождения ребенка.

– Расскажи, пожалуйста, где у тебя уже были сборы в этом сезоне?

– Я начала подготовительный сезон со сбора в Терсколе, чтобы вообще понять, готова ли тренироваться морально и физически. Далее до августа тренировки будут проходить в Ижевске, потом по планам Тюмень, Сочи и т. д. В идеальной ситуации хотела бы пробежать уже Кубок Содружества в Сочи (в сентябре – Sports.ru).

– С этого сезона ты будешь представлять Тюмень. Насколько усложняет тренировочный процесс то, что твой муж и личный тренер представляет другой регион?

– Вместе с тюменской командой я буду готовиться с августа. Ильшат теперь работает с юниорами Татарстана, но сборы у нас проходят совместно. Эти переходы не повлияли на наше взаимодействие в тренировочном процессе. Мы оба поменяли команды, чтобы получить новый заряд мотивации к интересной работе, – сказала Нигматуллина.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Осталось только подождать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий